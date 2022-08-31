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В Минпросвещения исключили отмену изучения языков «недружественных» стран

В Минпросвещения заявили, что планов отменять изучение языков недружественных стран нет
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В российских школах не планируют отменять изучение иностранных языков, заявила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева на общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.

«Результаты наших ребят на международных олимпиадах по другим предметам, где языком проведения олимпиады является язык принимающей стороны, говорит о том, что иностранные языки изучаются неплохо. Стандарт продолжаем соблюдать, иностранный язык — часть стандарта, отменять не планируем», — сказала Васильева.

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22 и 24 июля Россия расширила списки недружественных стран. Таких перечней два: первый был создан в мае 2021 года в ответ на «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников, второй — в марте 2022 года в ответ на санкции. В оба перечня входят общие участники.

Сейчас у России 49 недружественных стран: Багамы, США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 стран ЕС.

Теги
Минпросвещения список недружественных стран иностранные языки
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