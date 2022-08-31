Косачев назвал смерть Горбачева «трагедией для страны»

Михаил Горбачев (Фото: Иван Секретарев / AP)

Смерть последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева является трагедией для страны и для тех, чью жизнь он сумел изменить к лучшему, несмотря на развал СССР, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

«Именно Горбачев сломал систему [советской власти], которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную. Горбачев проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ — путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов, Горбачев заслуживает уважения, и он заслуживает памяти», — написал Косачев.

Свои соболезнования в связи со смертью Горбачева также выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев — политический деятель нашей страны, возглавивший ее в сложное время, провозгласивший перестройку и гласность, а завершивший свою миссию развалом Советского Союза. Наверное, в этом главное», — отметил Карасин в своем Telegram-канале.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. В Центральной клинической больнице заявили, что политик скончался «после тяжелой и продолжительной болезни», долгое время у него были проблемы с почками. В «Горбачев-фонде» сообщили, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его жена Раиса, умершая в 1999 году.

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Горбачев возглавил Советский Союз в 1985 году. На этом посту он провозгласил курс на перестройку — комплекс экономических, политических, социальных и идеологических реформ. Итогами этого периода стали демократические преобразования, конец холодной войны и гонки вооружений с одной стороны, но с другой — тяжелая экономическая ситуация и рост сепаратистских настроений в советских республиках. В конце 1991 года с распадом СССР Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.