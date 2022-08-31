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Премьер Японии отметил роль Горбачева в вопросе ядерного разоружения

Премьер Японии Кисида отметил роль Горбачева в вопросе ядерного разоружения
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Shuji Kajiyama / AP)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, передает Jiji.

«Он добился больших успехов как мировой лидер, который поддерживал отказ от ядерного оружия. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования», — сказал Кисида на пресс-конференции.

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Михаил Горбачев и Генри Киссинджер во время визита последнего в СССР в 1989 году

Японский премьер также отметил, что Горбачев сыграл важную роль «в преодолении раскола Европы и конфронтации между Востоком и Западом после Второй мировой войны и положил конец холодной войне, заключив первый в истории договор между США и СССР о сокращении ядерных вооружений», передает Mainichi Shimbun.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. В Центральной клинической больнице заявили, что политик скончался «после тяжелой и продолжительной болезни». В начале лета в «Горбачев-фонде» отмечали, что у Горбачева были проблемы с почками и он уже несколько лет проходил гемодиализ.

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Горбачев родился в 1931 году. Он стал членом КПСС в 1952-м, после работы на партийных должностях на региональном уровне в 1971-м стал членом ЦК, в 1980-м — Политбюро.

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В 1985 году его избрали генеральным секретарем ЦК партии. На этом посту Горбачев провозгласил курс на перестройку — комплекс экономических, политических, социальных и идеологических реформ. Итогами этого периода стали демократические преобразования, конец холодной войны и гонки вооружений с одной стороны, но с другой — тяжелая экономическая ситуация и рост сепаратистских настроений в советских республиках.

В конце 1991 года с распадом СССР Горбачев сложил с себя полномочия главы государства. В следующем году он основал свой фонд, который занимается социально-экономическими и политологическими исследованиями.

Теги
Михаил Горбачев СССР Япония Фумио Кисида
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