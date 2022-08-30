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Госдеп сообщил о гибели в ДТП с грузовиками двух сотрудниц за месяц

Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: ZUMA / ТАСС

Две сотрудницы Госдепартамента США в июле-августе погибли в результате ДТП во время езды на велосипедах, на обеих женщин совершили наезды грузовики, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведомства.

40-летняя Шоун О'Доннелл погибла 20 июля, когда направлялась на работу на велосипеде. Ее сбила бетономешалка Mack в округе Колумбия. Другая сотрудница, Сара Лангенкамп, которой была 42 года, погибла в аналогичном ДТП, ее сбил грузовик Volvo в пригороде Вашингтона, сообщает ABC News.

И О'Доннелл, и Лангенкамп работали в Госдепе в американской столице, однако раньше занимали иные посты. Как пишет Fox News, Лангенкамп служила в посольстве США в Киеве вместе с мужем. О'Доннелл работала в Министерстве внутренней безопасности США, указывает NBC.

Компания, которой принадлежал сбивший О'Доннелл грузовик, а также сам водитель стали сотрудничать с полицией после происшествия. Личность водителя, который сбил Лангенкамп, пока не установлена.

Госдепартамент выразил соболезнования в связи с гибелью обеих сотрудниц.

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27 августа в Нидерландах грузовик съехал с насыпной дороги и въехал в группу людей, которая устроила пикник. В результате три человека погибли, сообщал телеканал Rijnmond, еще несколько пострадали. Водителя грузовика задержали, он не получил ранений.

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