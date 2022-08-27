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Несколько человек погибли при съезде грузовика с дороги в Нидерландах

В Ньив-Бейерланде, городе на юге Нидерландов, грузовик въехал в группу людей, которые устроили пикник, в результате как минимум двое из них погибли, передает издание NL Times со ссылкой на полицию.

По словам пресс-секретаря полиции, точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Всех пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (совпадает с мск). Телеканал Rijnmond сообщает, что погибли три человека. Водитель грузовика не пострадал, его задержали и доставили в отделение полиции, пишет NOS.

По его информации, машина принадлежит испанской транспортной компании El Mosca. Перед наездом грузовик съехал с насыпной дороги, это видно на фотографиях, которые публикуют местные СМИ. Очевидцы, которые присутствовали на месте аварии, предполагают, что водитель был пьян, сейчас это выясняет полиция, пишет AD.

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В ноябре прошлого года в американском городе Уокешо внедорожник наехал на толпу участников рождественского парада — традиционного мероприятия, которое проводится при поддержке местных властей в воскресенье перед Днем благодарения. Автомобиль сбил нескольких участиков шествия. В результате погибли шесть человек, еще 62 пострадали.

Теги
Нидерланды авария ДТП грузовик
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