В Турции при наезде грузовика на толпу погибли 19 человек

В Турции за день произошли два крупных ДТП, в результате которых погибли более 30 человек

В городе Мардин на юго-востоке Турции грузовик с отказавшими тормозами въехал в толпу людей, в результате чего погибли 19 человек, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«К сожалению, количество людей, погибших в аварии, произошедшей с въездом грузовика в толпу в Дерике, увеличилось до 19 человек. Пострадавших 26 человек, из них 6 в тяжелом состоянии», — написал он.

Как отмечает CNN Turk, в городском районе Дерик произошло сразу два ДТП. В ходе первого один автомобиль врезался в два других у заправочной станции. Туда прибыли спасатели, полиция и медики, вокруг также стали собираться прохожие. Менее чем через час в толпу собравшихся врезался грузовик, у которого отказали тормоза. В итоге он остановился только после столкновения со зданием.

В Минюсте Турции сообщили, что факту аварий начато расследование. На место событий по поручению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана выехал глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Это второе крупное ДТП за день в Турции с большим количеством погибших. Ранее на трассе Газиантеп — Низип в 10 км от последнего столкнулись скорая, пассажирский автобус, пожарная машина и автобус с журналистами, которые находились там из-за другого ДТП. Власти Газиантепа сообщили, что погибли 16 человек, 31 — ранен, 6 из них — в тяжелом состоянии.