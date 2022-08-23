Ефимов сообщил о завершении строительства в Москве завода автодеталей

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

В районе Бирюлево Западное завершено строительство нового завода по выпуску деталей для автомобилей на земле, выделенной без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь участка составила 36,6 тыс. кв. м. На ней по заказу компании «Альфа Автоматив Техноложиз» осуществлялось возведение производства, теперь организация получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Компания уже плотно сотрудничает с АО «АвтоВАЗ», планируется, что она будет поставлять детали и для возрождаемой марки «Москвич».

Заммэра Ефимов привел основные данные по проекту:

общая сумма инвестиций составила 2,9 млрд руб.;

число рабочих мест на новом предприятии составит 330 человек;

завод будет выпускать 150 наименований автозапчастей;

объема производства хватит для укомплектования 250 тыс. новых автомобилей в год.

Полным сопровождением проекта на всех этапах его реализации — от подбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию — занимался департамент инвестиционной и промышленной политики столицы. Его глава Владислав Овчинский отметил, что с 2019 года «Альфа Автоматив Техноложиз» имеет статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) — в частности, это подразумевает налоговые льготы. Так, региональный налог на прибыль снижается с 17% до 13,5%, налог на имущество обнуляется, а ставка арендной платы составляет менее 1% от начисленной.

Статус ИПП власти Москвы присваивают сроком на десять лет с необходимостью ежегодного подтверждения. Но весной 2022 года столичный мэр Сергей Собянин утвердил пакет антикризисных мер, среди которых было и автоматическое продление специального статуса в текущем году. Подробную информацию и форму для подачи заявки можно найти на Инвестиционном портале Москвы.