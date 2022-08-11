Ефимов рассказал о 280 обращениях в Центр поддержки промышленности Москвы
Менее чем за полгода с момента открытия в столице Центра поддержки промышленности его специалисты получили порядка 280 обращений, свыше 90 вопросов уже разрешено. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Весной 2022 года город принял ряд ключевых решений, чтобы помочь бизнесу в условиях санкций. Одно из них — открытие Центра поддержки промышленности», — добавил заммэра. Центр поддержки промышленности (ЦПП) в тестовом режиме был запущен в апреле 2022 года, а с июня заработал полноценно. Столичные предприятия могут обратиться туда с вопросами, которые так или иначе относятся к полномочиям различных городских ведомств.
Ранее столичные власти назвали несколько ключевых тем, к которым относились запросы предприятий в первый месяц работы ЦПП. Почти половина обращений была связана с поиском рынков сбыта и с решением имущественно-земельных вопросов, еще около 20% запросов касалось темы импортозамещения. «Открытый весной Центр поддержки промышленности решает самые разные вопросы: логистики, подбора поставщиков, локализации производств, маркировки и так далее», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Обращения поступили от 190 компаний.
Специалисты центра помогают как крупным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу, если его деятельность связана с производством, — всего в столице насчитывается около 3 тыс. таких предприятий.
За прошедшие месяцы интересующий столичных предпринимателей круг тем несколько изменился. «Сейчас в работе у экспертов ЦПП находится около 200 вопросов. Наиболее популярные обращения связаны с мерами поддержки, финансированием и кредитованием, а также подбором поставщиков и взаимодействием с органами власти. Именно на эти темы приходится половина всех заявок», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.