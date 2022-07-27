Власти Филиппин сообщили о разрушениях в результате землетрясения

Толчки разной интенсивности ощущались в ряде районов провинции Абра, а также в Маниле. Из-за землетрясения в столице на время приостановили движение поездов в метро

На на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Института вулканологии и сейсмологии республики, передает Reuters. Первоначально сообщалось о толчке магнитудой 7,3.

Эпицентр землетрясения находился в 3 км к северо-востоку от муниципалитета Тайум (провинция Абра). Очаг залегал на глубине 17 км. Толчки разной интенсивности ощущались в ряде районов провинции, а также в Маниле.

В Министерстве транспорта сообщили, что землетрясение ощущалось в метрополитене Манилы. Там в час пик было приостановлено движение поездов.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приказал немедленно направить спасательные и спасательные команды в пострадавшую от землетрясения провинцию Абра, сообщает его пресс-служба.

Мэр города Лагангиланг в провинции Абра Ровелин Вилламор сообщил, что власти уже получают сообщения о разрушении домов. Кроме того, сильно пострадала больница, здание обрушилось. «Мы получили сообщения о повреждении домов. Но пока жертв нет», — заявил мэр, передает газета INQUIRER.net.

В Иране 23 июля сейсмологи зафиксировали два землетрясения, одно из них магнитудой 5,4, сообщали в Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



В начале месяца на юге страны в провинции Хормозган уже регистрировали толчки. Тогда погибли три человека, 19 пострадали, писал Reuters со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.