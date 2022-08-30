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АТОР сообщил о росте цен на туры за границу до 70%

Стоимость перелетов выросла на 60-100%, а цены на туры за границу увеличились на 50-70% в связи с запретом некоторых стран на полеты российских авиакомпаний и арестом самолетов, заявил «РИА Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Он объяснил, что еще одна проблема заключается в том, что те самолеты, которые остались, эксплуатируются «с большой осторожностью» и в основном на внутренних линиях. При этом на международных направлениях такие авиакомпании, как Azur Air, Nordwind, iFly, используют всего по два-три самолета, указал Мурадян.

«Все это привело к переформатированию бизнес-модели туроператоров, к взаимодействию с регулярными авиакомпаниями и к тому, что стоимость перелета за счет спроса на регулярную перевозку и ее ограниченности выросла в среднем на 60-100%. А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70%, так как курс валют позволил отыграть», — сообщил вице-президент АТОР.

Однако, по его словам, ситуация постепенно восстанавливается, и авиакомпании возобновляют полеты в страны, которые не прерывали авиасообщение с Россией. Среди них — Куба (Nordwind с 1 октября), ОАЭ и Мальдивы (Azur Air).

Также планируется возобновить часть зимних программ, а именно рейсы «Аэрофлота» в Таиланд. «Если тайские власти позволят российским чартерным компаниям туда поставить программы, то это снимет нагрузку с Ближнего Востока, который пока выглядит как единственное массовое направление», добавил Мурадян.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В конце февраля 27 стран Евросоюза полностью закрыли свое небо для российских самолетов. Аналогичные меры ввели Великобритания, Северная Македония, Норвегия, Исландия, а также Канада. Россия ввела ответные меры в отношении перевозчиков из этих стран.

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Позже Евросоюз запретил продавать России самолеты и запчасти для них, а также экспортировать технологии авиационного сектора. В ответ Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам с самолетами в иностранном лизинге прекратить полеты за рубеж с 6 марта, а также приостановить полеты оттуда в Россию с 8 марта.

В июле в АТОР заявили, что потери участников туристической отрасли России в связи с санкциями в авиаотрасли могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Вице-президент АТОР Артур Мурадян говорил, что сфера туризма не получила 50–60% прибыли в летнем сезоне, зимой ситуация еще больше усложнится, предупредил он.

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