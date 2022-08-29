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Logitech заявила о надежде вернуться после ухода с российского рынка

Фото: Joe Scarnici / Getty Images
Фото: Joe Scarnici / Getty Images

Швейцарская компания Logitech начала уходить с российского рынка, но рассчитывает вернуться, когда позволят обстоятельства, заявил представитель пресс-службы компании Бен Старки в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что после того, как Logitech приостановила поставки в Россию, то продолжил следить за ситуацией, но, по его словам, обстоятельства «не позволяют ей продолжить бизнес».

«Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия», — заявил Старки.

Logitech объявила о прекращении поставок техники в Россию 2 апреля.

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О том, что компания уйдет с российского рынка, сообщил CNews со ссылкой на источники. По их данным, последний день сотрудники российского представительства Logitech отработают 31 августа.

Швейцарская компания Logitech основана в 1981 году. Это один из крупнейших в мире производителей компьютерной периферии.

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По данным СПАРК, ООО «Логитек» было зарегистрировано 18 декабря 2008 года в Москве. Компания полностью принадлежит «Логитек интернэшнл С.А.».

Накануне производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell сообщил об окончательном уходе из страны. Среди других технологических компаний, покинувших российский рынок, — Apple, Ericsson, Nokia.

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