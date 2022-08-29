В Харьковской области раскрыли детали обязательной эвакуации населения
В случае обязательной эвакуации в Харьковской области ее проведут в Харьковском и Чугуевском районах, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНИАН.
«Мы по плановому режиму работаем по планам эвакуации. Это не только Золочевская городская община, это старый Дергачевский район, ныне Харьковский, это Чугуевский район в том числе. И вообще, если у нас будет принудительная или просто эвакуация при необходимости, то это примерно 350 тыс. [человек]», — пояснил Синегубов.
Пока эвакуировать население власти не планируют, а только прорабатывают варианты, уточнил он.
По состоянию на 2020 год, согласно переписи, в Харьковской области проживали 2,6 млн человек, из них 46,3 тыс. в Чугуевском районе и 176,1 тыс. в Харьковском. В самом Харькове проживали 1,4 млн человек.
Харьковская область частично находится под контролем российских войск. На занятых территориях действуют военно-гражданские администрации (ВГА). Сам город контролирует Украина.
Украинские власти уже объявляли обязательную эвакуацию населения на некоторых территориях. В начале августа она началась в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, об эвакуации объявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Она заявила, что в регионе абсолютно отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения и, поскольку зимой население останется без тепла, власти решили его вывезти. Верещук напомнила, что согласно ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины обязательная эвакуация проводится в случае вооруженного конфликта. Вице-премьер оценила число подлежащих вывозу жителей Донецкой области в 200–220 тыс.
Тогда же Верещук заявила, что части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей Украины также ожидает эвакуация. Районов, которых она коснется, вице-премьер не назвала.