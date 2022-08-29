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Жара в Санкт-Петербурге в августе достигла рекордов 1881 года Общество, 16:48
Общество ,  
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Жара в Санкт-Петербурге в августе достигла рекордов 1881 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в августе достигла рекордных значений 1881 года, сообщил РБК главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Итоги августа, конечно, подведем, но уже сейчас понятно, что это будет самый жаркий август за весть ряд наблюдений с 1881 года. Даже предстоящее похолодание в последние дни лета не сможет что-то изменить», — сказал он. Какая погода держалась в городе в августе 1881 года, метеоролог не уточнил.

В отдельные дни температура в городе била рекорды, пишет «Фонтанка». Например 28 августа она достигла отметки 30,7 градуса, что на 0,9 градуса побило рекорд этого дня 1997 года.

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Похолодание начнется в городе с середины недели. Дневная температура опустится до 11–13 градусов, начнутся дожди и подует северный ветер.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус уточнил в Telegram, что холодать будет уже с 30 августа. Температура упадет до 16–18 градусов, может пойти дождь. На следующие сутки температура упадет еще ниже, до 8–10 градусов, в городе ожидается сильный ливень.

1 сентября в Петербург придет переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Ночью температура понизится до 8–10 градусов, днем будет 11–13 градусов. Такая погода продержится минимум до 4–5 сентября.

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Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что август в этом году стал самым жарким месяцем за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Средняя температура за месяц достигла плюс 22 градусов, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда температура держалась на уровне плюс 21,8 градус

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