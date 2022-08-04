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Дептранс Москвы назвал долю мигрантов среди водителей такси

В Москве в такси работают 220 тыс. водителей, из них 59,4 тыс. — уроженцы других стран. Среди них больше всего приехавших из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В среднем московскому таксисту 37 лет
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В среднем московским водителям такси 37 лет, их средний стаж работы составляет 15 лет, всего в системе мониторинга такси «Аналитика работы такси» (КИС АРТ) зарегистрированы 220 тыс. водителей, сообщил заместитель главы департамента транспорта Москвы Владимир Макаров на X Международном евразийском форуме такси (МЕФТ), передал корреспондент РБК.

По данным мэрии, 27% от общего числа водителей — иностранцы (59,4 тыс. — РБК). Больше всего среди них уроженцев Киргизии (44,6 тыс.), Таджикистана (5,2 тыс.) и Узбекистана (3,4 тыс.).

В среднем водитель такси в Москве получил штрафы на сумму 3,5 тыс. руб.

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Фото:Shutterstock

Систему мониторинга такси в Москве и Подмосковье после неоднократных переносов запустили год назад — в августе 2021-го. Дептранс сообщал, что в системе каждому водителю присвоен уникальный цифровой ID, который содержит информацию о наличии действующих водительских прав, о разрешении на перевозку пассажиров, количестве отработанных часов и штрафах. В мэрии рассчитывали, что система позволит не допускать переработок среди таксистов и снизит число ДТП с их участием.

В июне прошлого года в мэрии Москвы сообщили о выявлении 1,7 тыс. случаев, когда заказы от крупных сервисов такси получали водители-иностранцы, чей стаж работы не превышал трех лет. В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) тогда отметили, что такая ситуация является нарушением действующего законодательства, нарушителям выписаны штрафы. В МАДИ сообщили, что по закону в такси могут работать только обладатели российского или киргизского водительского удостоверения. «Допускается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального», — уточнили в мэрии.

О частых переработках водителей сообщали в ГИБДД. Глава автоинспекции Михаил Черников летом 2021 года пояснил, что часто водители сотрудничают с несколькими агрегаторами, что ведет к переработкам. В сервисе такси «Максим» тогда отметили, что не видят проблем с переработками сотрудников, поскольку те работают в свободном графике и без плана. В «Яндекс.Такси» заверили, что ограничивают доступ водителя к сервису, если те превысили допустимое время нахождения за рулем.

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Фото:Олег Яковлев / РБК


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Москва таксисты Дептранс Владимир Макаров Такси мигранты
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