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Бывший вице-президент АЛРОСА возглавил Роскадастр

Владислав Жданов
Владислав Жданов (Фото: kadastr.ru)

Руководителем «Роскадастра» стал Владислав Жданов. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства на сайте.

Он окончил Уральский федеральный университет и Дипломатическую академию МИД. С 2015 по 2018 год был вице-президентом группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА», а затем работал советником генерального директора РЖД. С декабря 2021 года занимал должность директора кадастровой палаты Росреестра.

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Закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр» был принят 30 декабря 2021 года. Она будет вносить в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) данные о границах, проводить геодезические и картографические работы, создавать государственные топографические карты и планы, станет оператором информационных систем Росреестра.

«Роскадастр» будет координировать работы по интеграции всех пространственных данных и систем с единой цифровой платформой, которые должны завершить до 2030 года.

Учредителем компании стало государство. В него вошли бывшие АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра»).

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6 августа премьер-министр назначил председателем наблюдательного совета «Роскадастра» вице-премьера Марата Хуснуллина. В состав совета также вошли руководитель Росреестра Олег Скуфинский, управляющий директор «Дом.РФ» Анатолий Азизов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, однако рядом с их именами стоит пометка «по согласованию».

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