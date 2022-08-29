Бывший вице-президент АЛРОСА возглавил Роскадастр
Руководителем «Роскадастра» стал Владислав Жданов. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства на сайте.
Он окончил Уральский федеральный университет и Дипломатическую академию МИД. С 2015 по 2018 год был вице-президентом группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА», а затем работал советником генерального директора РЖД. С декабря 2021 года занимал должность директора кадастровой палаты Росреестра.
Закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр» был принят 30 декабря 2021 года. Она будет вносить в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) данные о границах, проводить геодезические и картографические работы, создавать государственные топографические карты и планы, станет оператором информационных систем Росреестра.
«Роскадастр» будет координировать работы по интеграции всех пространственных данных и систем с единой цифровой платформой, которые должны завершить до 2030 года.
Учредителем компании стало государство. В него вошли бывшие АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
6 августа премьер-министр назначил председателем наблюдательного совета «Роскадастра» вице-премьера Марата Хуснуллина. В состав совета также вошли руководитель Росреестра Олег Скуфинский, управляющий директор «Дом.РФ» Анатолий Азизов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, однако рядом с их именами стоит пометка «по согласованию».