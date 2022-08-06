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Хуснуллин возглавил набсовет «Роскадастра»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета публично-правовой компании «Роскадастр», следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Состав набсовета утверждается сроком на пять лет. Кроме Хуснуллина в него также вошел руководитель Росреестра Олег Скуфинский. В списке значатся управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, однако рядом с их именами стоит пометка «по согласованию».

Кроме того, в набсовет войдет гендиректор «Роскадастра» после своего назначения.

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Фото:Андрей Стенин / РИА Новости

Компанию «Роскадастр» учредили для координации работ по интеграции всех пространственных данных и систем с единой цифровой платформой. По планам правительства, эта работа завершится к 2030 году. Учредителем компании является государство, согласно постановлению правительства, она создается путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразования и присоединения АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»).

Новая компания будет выполнять функции этих ведомств. В частности, она займется геодезической и картографической деятельностью, выполнением кадастровых и землеустроительных работ, а также работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах различных зон и территорий.

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