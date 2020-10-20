Кадастровая палата запустила сервис проверки недвижимости на риски

Федеральная кадастровая палата (ФКП) запустила пилотный проект по предоставлению экспертно-аналитического заключения о безопасности сделки с объектом недвижимости, а также о возможных перспективах его развития. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ФКП.

Пока граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить эту услугу в филиалах по Ставропольскому краю и Астраханской области.

«Как активный игрок на рынке недвижимости Кадастровая палата, естественно, обязана препятствовать мошенническим действиям в этой сфере. Со своей стороны мы стараемся всеми доступными нам силами защитить граждан от потенциальных рисков», — пояснил глава ФКП Вячеслав Спиренков.

По его словам, проект «поможет гражданам узнать самые важные нюансы про объект недвижимости «на берегу», перед сделкой».

Информация для экспертного заключения дается на основе выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости и о переходе прав, публичной кадастровой карты, федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и других ресурсов.