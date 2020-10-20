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Кадастровая палата запустила сервис проверки недвижимости на риски

Федеральная кадастровая палата (ФКП) запустила пилотный проект по предоставлению экспертно-аналитического заключения о безопасности сделки с объектом недвижимости, а также о возможных перспективах его развития. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ФКП.

Пока граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить эту услугу в филиалах по Ставропольскому краю и Астраханской области.

«Как активный игрок на рынке недвижимости Кадастровая палата, естественно, обязана препятствовать мошенническим действиям в этой сфере. Со своей стороны мы стараемся всеми доступными нам силами защитить граждан от потенциальных рисков», — пояснил глава ФКП Вячеслав Спиренков.

По его словам, проект «поможет гражданам узнать самые важные нюансы про объект недвижимости «на берегу», перед сделкой».

Информация для экспертного заключения дается на основе выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости и о переходе прав, публичной кадастровой карты, федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и других ресурсов.

Кадастровая палата запустила единый сайт услуг в сфере недвижимости
Экономика
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

При этом готовое заключение состоит из четырех разделов:

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  • Сведения об объекте недвижимости, возможном его аресте, обременениях, залоге и т.д.
  • Итоговая резолюция.
  • Рекомендации.
  • Схема расположения объекта недвижимости — графическое представление объекта на карте.

Пока, пояснили в ФКП, такую информацию можно получить по ограниченному количеству объектов: индивидуальному жилому дому, гаражу, а также земельному участку для личного пользования. Однако в будущем список объектов пообещали расширить.

Справка подготавливается в течение одного рабочего дня после получения документа об оплате и выписок из ЕГРН, о цене услуги в ФКП не сообщили.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, который предоставляет ФКП право заниматься кадастровым бизнесом на этом же рынке. Частные компании уверены, что в результате будет создан государственный монополист, который уничтожит рынок, а на нем сейчас работает около 10 тыс. компаний и почти 30 тыс. лицензированных кадастровых инженеров. ФКП мотивировала решение низким качеством работы частников. Последние утверждают, что все обстоит как раз наоборот, а при монополизации рынка будет еще хуже, что нанесет огромный ущерб заказчикам кадастровых работ, в первую очередь строительной отрасли.

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