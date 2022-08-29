Защита обжалует приговор для нарисовавшего глаза картине охранника

Александр Васильев (Фото: Анна Жилова / E1.RU)

Защита охранника «Ельцин-центра» Александра Васильева обжалует приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который назначил ему 180 часов обязательных работ за порчу картины Анны Лепорской «Три фигуры», а также обязал амбулаторно наблюдаться у психиатра. Об этом сообщил РБК адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков.

В начале декабря 2021 года Васильев, который тогда был охранником в екатеринбургском Ельцин-центре, пририсовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской. Картины этой художницы из коллекции Государственной Третьяковской галереи привезли на выставку в Екатеринбург. Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря. Картина была застрахована, стоимость ее реставрации оценили в 250 тыс. руб.

В отношении Васильева возбудили дело по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм, порча имущества в общественном месте). Максимальное предусмотренной статьей наказание — арест на срок до трех месяцев.

Васильев — ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне. В 1997 году он получил контузию, которая, по его словам, сказалась на психическом состоянии и не позволила продолжить службу в армии. Сам он утверждал, что считал ценную картину детским рисунком, а пририсовать глаза фигурам его попросили подростки. При этом, по словам руководителя арт-галереи Ельцин-центра Ильи Шипиловских, на видеозаписях из галереи рядом с мужчиной никаких подростков видно не было.

После эпизода с картиной Васильева уволили из Ельцин-центра, сейчас он безработный и живет на пенсию в 12 тыс. руб. Свою вину он полностью признал. Васильев также извинился за свой поступок перед Третьяковкой, рассказывал его адвокат. Защита просила прекратить уголовное дело против него и назначить штраф.