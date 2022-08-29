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Глава МИД Швеции сообщила о трудностях в переговорах с Турцией по НАТО

Анн Линде
Анн Линде (Фото: МИД РФ)

Переговоры Швеции с Турцией по процессу вступления в НАТО стали трудными после инцидента с флагом Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической. Об этом сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью газете Aftonbladet.

По ее словам, турецкую сторону возмутило прошлогоднее фото депутатов Левой партии Швеции, которые подняли флаг РПК на политическом фестивале «Альмедален» на острове Готланд.

Речь идет о снимке, где выступающие против вступления в НАТО парламентарии позируют на фоне флагов РПК, сирийских отрядов самообороны YPG и YPJ, которые Турция также считает террористическими, уточнило издание The Local. Премьер-министр Магдалена Андерссон осудила политиков.

«Турция все время поднимает этот вопрос. Мы объясняем, что в соответствии со шведской свободой выражения мнений и демонстраций и так далее, вы имеете на это право. Но со стороны правительства мы считаем, что это очень неуместно. Это все равно, что взять флаги других террористических организаций, таких как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация)», — сказала Анн Линде.

Министр отметила, что на встрече Швеции и Финляндии с Турцией 26 августа стороны обсуждали соглашение по сотрудничеству в борьбе с терроризмом. В то же время она предположила, что теоретически Турция могла бы остановить процесс вступления Швеции в НАТО из-за фотографии с флагами.

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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая этого года на фоне военных действий России на Украине, однако заявили, что решение не направлено против Москвы.

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Турция выступала против членства стран в альянсе из-за обвинений в поддержке РПК, но согласилась не препятствовать вступлению при условии борьбы Швеции и Финляндии с терроризмом.

Анкара заключила с Хельсинки и Стокгольмом соглашение о том, что они должны выдать Турции членов РПК, закрыть все связанные с ней организации. Стороны договорились о том, что если кандидаты в альянс нарушат условия, Турция снова выступит против их присутствия в НАТО.

11 августа глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия пока не выполнили эти требования.

Теги
НАТО Турция Швеция РПК переговоры
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