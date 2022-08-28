Пожар практически полностью уничтожил здание рынка в городе Волжский

Фото: МЧС России

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В городе Волжском Волгоградской в результате пожара практически полностью уничтожение здание рынка «Людмила», рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации. «Рынок выгорел практически весь. Пострадавших нет. Ситуация под контролем», — сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел по адресу улица 40 лет Победы. Его площадь достигла 7 тыс. км. м. В тушении пожара принимали участие 11 единиц техники и 36 человек. Из-за пожара эвакуировали 153 человек. Никто не пострадал.

Причина пожара пока неизвестна.