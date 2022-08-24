Площадь пожара на складе в Отрадном выросла в десять раз

Горящее здание находится в Сигнальном проезде. Известно об одном погибшем и двоих пострадавших

Фото: АГН «Москва»

Площадь пожара в трехэтажном складском здании на севере Москвы выросла со 150 до 1,5 тыс. кв. м, сообщает столичное МЧС в Telegram.

«В ликвидации задействованы более 150 человек и 42 единицы техники», — уточнили в ведомстве.

В МЧС РБК подтвердили информацию, что в результате пожара погиб один человек.

«Три человека было спасено, всех их передали медикам для оказания помощи. Предварительно, из этих троих человек один погибший и двое пострадавшие», — сказали в пресс-службе.

Здание находится по адресу: Сигнальный пр-д, 16, стр. 27, в районе Отрадное. Согласно данным «Яндекс.Карты», в нем расположено около 30 организаций, в том числе рынки «Радуга» и «Зеленая ярмарка», строительный рынок «Стройдвор», типография, школа тенниса, различные магазины.

Столичная прокуратура и управление Следственного комитета (СК) начали проверку по факту возгорания. СК также приводит данные об одном погибшем и двоих пострадавших, которых госпитализировали.