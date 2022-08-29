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«Коммерсантъ» узнал об уходе из России шведской Ericsson

Шведский поставщик оборудования для сетей мобильной связи Ericsson решил уйти из России до конца года и уволить сотрудников, головной офис уведомил об этом российское подразделение 22 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

В Ericsson изданию подтвердили, что компания в ближайшие месяцы будет постепенно сворачивать деятельность в России «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Компания пообещала обеспечить сотрудникам «финансовую и социальную» поддержку.

Спустя четыре дня после начала военной операции на Украине, 28 февраля, компания объявила о приостановке поставок оборудования в Россию, а в апреле приняла решение приостановить свою деятельность в стране, отправив сотрудников в оплачиваемый отпуск. По словам гендиректора Ericsson Бёрье Экхольма, это обошлось компании в 1,2 млрд шведских крон ($113 млн). Он рассказал, что после потери такой доли рынка компания изучит возможность восстановления позиций в Китае.

Ericsson наряду с финской Nokia была крупнейшим поставщиком оборудования для мобильных сетей в России. Как уточняли источники «Коммерсанта» на рынке, доля финской компании равна 30–40%, доля Ericsson — около 20%. Шведская компания пришла в Россию 140 лет назад.

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