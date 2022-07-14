Ericsson потеряла более $110 млн из-за сворачивания операций в России

Компания изучит возможность восстановления позиций в Китае после потери российского рынка. В середине апреля Ericsson решила свернуть бизнес в России на неопределенный срок, до этого она приостановила поставки

Бёрье Экхольм (Фото: Andreas Sjolin / TT News Agency / Reuters)

Приостановка операций в России на неопределенный срок обошлась шведской телекоммуникационной компании Ericsson в 1,2 млрд шведских крон ($113 млн), заявил в интервью газете Dagens Nyheter ее гендиректор Бёрье Экхольм.

«Это стоит 1,2 млрд шведских крон. Примерно на столько сократились операции в России», — назвал цифру Экхольм. После потери такой доли рынка компания изучит возможность восстановления позиций в Китае. «Они ушли далеко вперед с 5G. Посмотрим, сможем ли присоединиться к ним», — пояснил Экхольм.

Газета отметила, что Ericsson «сворачивает операции в России», в самой компании ранее говорили о приостановке работы.

О потерях компании сказано и в ее отчете за второй квартал. Приостановка бизнеса повлияла на продажи, что обошлось в 1,2 млрд крон, также гласит документ. «Продажи в сфере цифровых услуг снизились из-за приостановки бизнеса в России», — отмечается в отчете. Неопределенность, связанная с российским рынком, и «изменившийся санкционный ландшафт» привели к большой неопределенности в отношении других потенциальных затрат и последствий, пишут авторы.

В 2021 году продажи Ericsson в России составили 4,1 млрд крон ($386,8 млн).

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В конце февраля шведская компания объявила о приостановках поставок в Россию. В середине апреля Ericsson решила приостановить бизнес в России на неопределенный срок. Компания открыла резервный счет на 0,9 млрд крон (около $95 млн) на случай обесценивания активов и прочие «исключительные расходы». Сотрудников офиса Ericsson в России отправили в оплачиваемый отпуск.

Ericsson наряду с Nokia традиционно были крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России. Как уточняли источники «Коммерсанта» на рынке, доля финской компании равна 30–40%, доля Ericsson — около 20%.