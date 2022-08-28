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В Херсоне возродят дореволюционную церковную воскресную школу

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Херсонской области решили возродить церковную воскресную школу, которая находилась в храме Успения Пресвятой Богородицы до 1917 года. Документы на здание военно-гражданская администрация передала настоятелю храма, сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший на церемонии передачи.

«Сегодня для меня большая честь вручить вам распоряжение главы военно-гражданской администрации об обеспечении деятельности воскресной школы, которая будет располагаться и начнет свою деятельность по адресу: улица Соборная, 3», — сказал врио главы ВГА Херсонской области Сергей Елисеев.

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Также, по его словам, ВГА работает над возвращением храму имущества, утерянного после революции. «Я надеюсь, что в ближайшее время помимо воскресной школы здесь будут открыты и православная библиотека, музей Успенского собора, благотворительная трапезная», — добавил Елисеев.

По словам архимандрита Алексия, вопрос о возвращении имущества рассматривался 30 лет. В воскресенье, 28 августа, — в день праздника Успения Пресвятой Богородицы — в храме, освященном в этот же день, прошло торжественное богослужение, собравшее несколько сотен прихожан. Вокруг храма провели крестный ход.

Россия установила контроль над Херсонской областью в марте. Также в ходе спецоперации российские войска взяли под контроль часть Запорожской области Украины. По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, в этих регионах, а также на территории ДНР и ЛНР пройдут референдумы по присоединению к России.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях.

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