ФСИН объяснила беседу инспектора с Ройзманом

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не передал уголовно-исполнительной инспекции данные об «окончании событий, связанных с передвижением», поэтому сотрудник ФСИН пришел к нему домой для «проведения беседы», пояснили РБК в управлении службы по Свердловской области. Ройзман рассказал, куда ходил, после чего инспектор заключил, что он не нарушал постановление суда о запрете определенных действий.

24 августа Ройзмана задержали. В его квартире в Екатеринбурге, а также в открытом им на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и в офисе благотворительного фонда Ройзмана прошли обыски.

Бывшему мэру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация армии) — до этого ему выписали три штрафа по административным протоколам о дискредитации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике Ройзман высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Политик вину не признал.

В результате суд назначил Ройзману запрет определенных действий: до 29 сентября он не должен посещать публичные места и мероприятия, общаться со свидетелями без письменного разрешения следователя, отправлять и получать почту и пользоваться интернетом и мобильным телефоном.