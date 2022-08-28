Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Болезни сердца — от нервов? Pro, 13:06
ФСИН объяснила беседу инспектора с Ройзманом Политика, 12:46
«А вдруг я все пропущу»: чем опасен FOMO-синдром и как ему противостоять Pro, 12:36
CNN узнал о наведении ракет Греции по самолетам-разведчикам Турции Политика, 12:34
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:31
Крупнейший поставщик серверов Dell ушел из России Бизнес, 12:07
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 11:43
Как одеться, чтобы создать нужный образ на работе Pro, 11:39
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В ЕЦБ призвали «пожертвовать» экономическим ростом для борьбы с инфляцией Экономика, 11:37
В России выявили 46 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:32
Один человек погиб в аварии с туристическим автобусом в Турции Общество, 11:09
Китай без света ночью: как в стране экономят электричество из-за жары Общество, 11:00
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 10:57
Почему люди выбирают работу в «плохих» компаниях — The Economist Pro, 10:56
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСИН объяснила беседу инспектора с Ройзманом

ФСИН не выявила нарушения Ройзманом постановления суда о запрете определенных действий
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не передал уголовно-исполнительной инспекции данные об «окончании событий, связанных с передвижением», поэтому сотрудник ФСИН пришел к нему домой для «проведения беседы», пояснили РБК в управлении службы по Свердловской области. Ройзман рассказал, куда ходил, после чего инспектор заключил, что он не нарушал постановление суда о запрете определенных действий.

24 августа Ройзмана задержали. В его квартире в Екатеринбурге, а также в открытом им на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и в офисе благотворительного фонда Ройзмана прошли обыски.

Бывшему мэру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация армии) — до этого ему выписали три штрафа по административным протоколам о дискредитации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике Ройзман высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Политик вину не признал.

Муратов, Акунин, Макаревич, Шевчук и Гребенщиков поручились за Ройзмана
Политика
Евгений Ройзман

В результате суд назначил Ройзману запрет определенных действий: до 29 сентября он не должен посещать публичные места и мероприятия, общаться со свидетелями без письменного разрешения следователя, отправлять и получать почту и пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

Теги
Евгений Ройзман Екатеринбург
Материалы по теме
Суд запретил Ройзману пользоваться интернетом и посещать публичные места
Политика
Ройзман отказался признать вину в дискредитации армии
Политика
СК попросил запрет определенных действий для Ройзмана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter