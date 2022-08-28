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Борисов допустил переименование орбитальной станции после проектирования

Российскую орбитальную станцию (РОСС), которую сейчас разрабатывают специалисты «Роскосмоса», могут переименовать по завершении проектирования, сказал ТАСС генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Пока в наших внутренних документах мы используем это название (РОСС. — РБК). Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — заявил он.

«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

РОСС — планируемая российская орбитальная станция. Она не будет постоянно обитаемой, в год к ней будут запускать до двух пилотируемых кораблей. В основу РОСС ляжет модуль НЭМ-1, который РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») почти десять лет строила для МКС. Его запуск запланирован на 2025-2030 годы. Запуск остальных модулей, которые еще не созданы, — с 2030 по 2035 год.

«Роскосмос» представил макет новой российской орбитальной станции РОСС в середине августа в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Ее эскизный проект разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Станцию развернут на орбите Земли в два этапа. На первом туда отправят четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. «Это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 куб. м, в том числе до 19 куб. м для размещения научного оборудования», — говорили в «Роскосмосе». Второй этап предусматривает развертывание целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания. Ожидается, что объем станции для экипажа из двух-четырех человек вырастет до 667 куб. м, из них до 49 куб. м выделят на установку научного оборудования.

РОСС придет на смену Международной космической станции (МКС), куда сейчас летают российские космонавты. Россия решила покинуть этот проект после 2024 года. Борисов не называл точную дату ухода и уточнял, что это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года.

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