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Трое спецназовцев пострадали в результате стрельбы у отеля в США

В американском городе Индианаполис (штат Индиана) неизвестный открыл стрельбу у отеля, в результате пострадали трое бойцов нидерландского армейского корпуса войск коммандос (голландский спецназ), передает портал NL Times.

По его данным, инцидент произошел утром 27 августа, около 3:30 по местному времени (10:30 мск). Огонь открыли перед отелем Hampton Inn, где остановились спецназовцы, когда у них было свободное время, рассказали в Минобороны Нидерландов. Всех троих пострадавших доставили в местную больницу, состояние одного из них оценивается как критическое. Двое других бойцов могут общаться и отвечать на вопросы, их состояние стабильно. Однако полицейское управление Индианаполиса утверждает, что в критическом состоянии находится не один, а двое спецназовцев.

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Фото:Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Силовики приехали в город на учения, которые проходили в Городском учебном центре Маскататука, передает WRTV.

Другая местная телекомпания WishTV сообщила, что спецназовцы, предположительно, подрались с кем-то в другом районе Индианаполиса, и эти два инцидента могут быть связаны.Такую же версию представитель полиции выдвинул в разговоре с WRTV.

По данным NL Times, WishTV и других местных СМИ, полиция по-прежнему ищет стрелка, его до сих пор не задержали.

Ранее, в середине августа, местный житель открыл стрельбу по прохожим на улице в поселке Медовина в Черногории. В результате погибли как минимум 11 человек, в том числе сам стрелок. Ранения получили по меньшей мере 14 человек, в том числе сотрудник полиции. Местный портал Borba писал, что причиной произошедшего мог стать семейный конфликт.

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