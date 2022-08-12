Несколько взрослых и детей погибли при стрельбе в Черногории

Фото: Boris Pejovic / ТАСС

В городе Цетине на юге Черногории местный житель открыл стрельбу по прохожим на улице в поселке Медовина, в результате погибли несколько человек, в том числе дети, передает «Радио Цетине».

По предварительным данным, стрельбу открыли около 16:00 (15.00 мск). Стрелявший, вероятно, убит, также ранение в голову получил полицейский. Однако, уточняет радиостанция, есть версия и о том, что стрелок мог совершить самоубийство.

Известно как минимум о двух пострадавших — мужчине и пожилой женщине, их доставили в Клинический центр Черногории. Borba пишет, что пострадавших 14. Погибли, по предварительным данным, также шесть человек.

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