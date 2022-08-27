Мэр Горловки сообщил об обстреле химзавода «Стирол»

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, несколько снарядов приземлились на территории химзавода «Стирол», сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилеты вражеских снарядов на территории ГП «Стирол» и по поселку Михайловка», — написал он.

По словам мэра, в результате обстрела некоторые населенные пункты остались без электричества. Деталей о количестве пострадавших он не привел.

Через несколько минут после того, как Приходько опубликовал сообщение, представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что около 20:45 по местному времени (совпадает с мск) украинские силы выпустили по Калининскому району Горловки 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

На заводе ПАО «Концерн Стирол» производят минеральные удобрения, лакокрасочную продукцию и изделия из полимеров. Это ключевое предприятие химической промышленности в Донбассе и одно из крупнейших в Европе производств минеральных удобрений. По данным Донецкого агентства новостей, до приостановки работы в 2014 году завод поставлял на мировой рынок до 3% аммиака и других химических веществ, а также соединений и изделий из них. Концерн возобновил работу только в ноябре 2021 года.

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Завод «Стирол» расположен в поселке Новогорловка, который входит в состав Калининского района города.

Территория химзавода уже подвергалась обстрелам, местные власти возлагали ответственность за атаки на украинских военных. В последний раз Приходько писал об ударе по предприятию 25 августа, тогда на его территории случился пожар: загорелся склад со стройматериалами. Также в результате удара по Новогорловке погибла местная жительница.

Горловку 2014 года контролируют силы ДНР. За несколько дней до признания Москвой независимости обеих республик Донбасса и начала российской спецоперации на Украине городская администрация начала эвакуацию мирных жителей в Россию. Власти объяснили ее угрозой наступления украинских военных на Донбасс.