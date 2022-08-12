Мэр Горловки обвинил ВСУ в обстреле химического завода удобрений «Стирол»

Завод химической промышленности «Стирол» (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли расположенный в Горловке химический завод «Стирол», сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.

«[ВСУ] обстреляли завод «Стирол». Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он.

К сообщению мэр прикрепил видео из автобуса, из окна которого видно, что за забором на территории предприятия началось возгорание.

Позднее он сообщил, что местные власти зарегистрировали два обстрела со стороны города Дзержинск в сторону Горловки с разницей в пять минут. Первый из них прошел около 16:45 по местному времени, а второй — примерно в 16:50 (время совпадает с мск). Всего в направлении города выпустили 27 снарядов калибром 152 мм.

Сообщение об обстреле завода Приходько написал в 17:10.

На заводе ПАО «Концерн Стирол» производят минеральные удобрения, лакокрасочную продукцию и изделия из полимеров. Это ключевое предприятие химической промышленности в Донбассе и одно из крупнейших в Европе производств минеральных удобрений. По данным «Донецкого агентства новостей», до приостановки работы в 2014 году завод поставлял на мировой рынок до 3% аммиака и других химических веществ, а также соединений и изделий из них. Концерн возобновил работу только в ноябре 2021 года.

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Горловка с 2014 года находится под контролем сил ДНР. За несколько дней до признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала российской военной операции на Украине власти города организовали массовую эвакуацию мирного населения в Россию. Тогда это объяснялось угрозой наступления украинских военных на Донбасс.