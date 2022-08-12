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Мэр Горловки обвинил ВСУ в обстреле химического завода удобрений «Стирол»

Завод химической промышленности &laquo;Стирол&raquo;
Завод химической промышленности «Стирол» (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли расположенный в Горловке химический завод «Стирол», сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.

«[ВСУ] обстреляли завод «Стирол». Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он.

К сообщению мэр прикрепил видео из автобуса, из окна которого видно, что за забором на территории предприятия началось возгорание.

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Позднее он сообщил, что местные власти зарегистрировали два обстрела со стороны города Дзержинск в сторону Горловки с разницей в пять минут. Первый из них прошел около 16:45 по местному времени, а второй — примерно в 16:50 (время совпадает с мск). Всего в направлении города выпустили 27 снарядов калибром 152 мм.

Сообщение об обстреле завода Приходько написал в 17:10.

На заводе ПАО «Концерн Стирол» производят минеральные удобрения, лакокрасочную продукцию и изделия из полимеров. Это ключевое предприятие химической промышленности в Донбассе и одно из крупнейших в Европе производств минеральных удобрений. По данным «Донецкого агентства новостей», до приостановки работы в 2014 году завод поставлял на мировой рынок до 3% аммиака и других химических веществ, а также соединений и изделий из них. Концерн возобновил работу только в ноябре 2021 года.

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Горловка с 2014 года находится под контролем сил ДНР. За несколько дней до признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала российской военной операции на Украине власти города организовали массовую эвакуацию мирного населения в Россию. Тогда это объяснялось угрозой наступления украинских военных на Донбасс.

Теги
обстрел химзавод Горловка Стирол Украина
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