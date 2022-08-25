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В ДНР сообщили об обстреле территории «Стирола» в Горловке

Фото: stirol.ostchem.com
Фото: stirol.ostchem.com

Завод по производству минеральных удобрений «Стирол» в городе Горловке в Донецкой области попал под обстрел, сообщил директор предприятия Василий Агарков в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Сегодня в 18:00 были прилеты на наше предприятие. Выпущены два снаряда [реактивной системы залпового огня] «Ураган» кассетного типа, которые разбросали по всей территории кассеты, ориентировочно 40 штук. Самое масштабное повреждение — производственный трансформатор № 3, где произошло возгорание», — сказал он.

Агарков предположил, что целью был поджог предприятия. Он отметил, что оно временно законсервировано, сотрудники в безопасности. В результате обстрела никто не пострадал, угрозы выбросов вредных веществ нет. Завод обесточен, МЧС продолжает тушить пожар.

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Завод химической промышленности &laquo;Стирол&raquo;

Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что на территории «Стирола» загорелась трансформаторная подстанция. 

Градоначальник сообщил, что под обстрел попало также здание предприятия «Трансаммиак», в результате обстрела начала гореть его кровля. Он показал фотографии ракет реактивной системы залпового огня «Град», которая упала на улице Хасановской. В обстреле Приходько обвинил «украинские вооруженные бандформирования».

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Завод «Стирол» уже попадал под обстрел 12 августа. Мэр Горловки заявлял, что ВСУ дважды обстреляли Горловку со стороны города Дзержинска. Всего в направлении города выпустили 27 снарядов калибром 152 мм, говорил он.

Тогда в поселке Новогорловка, где находится завод «Стирол», погибла местная жительница. На территории завода загорелся склад со стройматериалами, в том числе кровельным рубероидом.

Теги
Стирол Горловка Донецкая область Украина обстрел Пожар
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