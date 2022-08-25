В ДНР сообщили об обстреле территории «Стирола» в Горловке

Фото: stirol.ostchem.com

Завод по производству минеральных удобрений «Стирол» в городе Горловке в Донецкой области попал под обстрел, сообщил директор предприятия Василий Агарков в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Сегодня в 18:00 были прилеты на наше предприятие. Выпущены два снаряда [реактивной системы залпового огня] «Ураган» кассетного типа, которые разбросали по всей территории кассеты, ориентировочно 40 штук. Самое масштабное повреждение — производственный трансформатор № 3, где произошло возгорание», — сказал он.

Агарков предположил, что целью был поджог предприятия. Он отметил, что оно временно законсервировано, сотрудники в безопасности. В результате обстрела никто не пострадал, угрозы выбросов вредных веществ нет. Завод обесточен, МЧС продолжает тушить пожар.

Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что на территории «Стирола» загорелась трансформаторная подстанция.

Градоначальник сообщил, что под обстрел попало также здание предприятия «Трансаммиак», в результате обстрела начала гореть его кровля. Он показал фотографии ракет реактивной системы залпового огня «Град», которая упала на улице Хасановской. В обстреле Приходько обвинил «украинские вооруженные бандформирования».

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Завод «Стирол» уже попадал под обстрел 12 августа. Мэр Горловки заявлял, что ВСУ дважды обстреляли Горловку со стороны города Дзержинска. Всего в направлении города выпустили 27 снарядов калибром 152 мм, говорил он.

Тогда в поселке Новогорловка, где находится завод «Стирол», погибла местная жительница. На территории завода загорелся склад со стройматериалами, в том числе кровельным рубероидом.