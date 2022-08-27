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На 51-м км МКАД перекрыли три полосы из-за вытекшей строительной смеси

Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

Движение на 51-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД) ограничено из-за того, что на дорогу вытекла строительная смесь, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в Telegram.

«При прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД на проезжую часть выдавило специальную строительную смесь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение ограничено по трем из пяти полос, городские службы устраняют последствия происшествия, вытекание смеси остановлено.

Департамент транспорта сообщил, что на внутренней стороне 51-го км МКАД после проспекта Генерала Дорохова из-под асфальта поступает вода.

На МКАД мужчина упал с моста на проезжавший Porsche
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Фото:mosgibdd77 / Telegram

2 августа на 21-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись грузовик и бензовоз, в результате чего топливо разлилось на обочину и начался пожар. Из-за этого на магистрали перекрыли три полосы движения. По данным департамента транспорта, авария произошла на 22-м километре внутренней стороны МКАД, после пересечения с Бесединским шоссе. На видео, опубликованном дептрансом, видно, как в остановившийся на обочине грузовик въехал бензовоз. К 14:00 пожар на МКАД удалось локализовать.

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