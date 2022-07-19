На МКАД мужчина упал с моста на проезжавший Porsche

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 15:59
На приморского депутата завели дело за призыв вывести войска из Украины Политика, 19:40
Встреча Путина и Эрдогана. Прямая трансляция Политика, 19:36
Оцененный в €80 млн защитник «Ювентуса» перешел в «Баварию» Спорт, 19:27
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 19:18
SVT сообщил о гибели отставного шведского военного в Донбассе Политика, 19:16
Суд поддержал освобождение осужденного за госизмену экс-авиадиспетчера Общество, 19:11
Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России Бизнес, 19:06
Лучший игрок покинул Единую лигу ВТБ из-за отстранения российских клубов Спорт, 19:04
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 19:02
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 18:55
Для депутата заксобрания Санкт-Петербурга потребовали 14 лет за взятки Политика, 18:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:47
На МКАД мужчина упал с моста на проезжавший Porsche Общество, 18:46
Ефимов назвал новых участников программы льготной аренды земли в Москве Город, 18:45
Общество ,  
0 

На МКАД мужчина упал с моста на проезжавший Porsche

Фото: mosgibdd77 / Telegram
Фото: mosgibdd77 / Telegram

На 65-м км внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) 43-летний мужчина упал с моста на проезжавший автомобиль Porsche, его госпитализировали, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram.

В сообщении отмечается, что мужчина «серьезно пострадал». Инцидент произошел около 17:00, уточнили в ГАИ, предупредив, что движение на том участке затруднено.

65-й км МКАД находится в районе Строгино.

Девять автомобилей столкнулись на МКАД из-за оторвавшегося колеса
Общество
Фото:Госавтоинспекция Москвы / Telegram

Ранее на 22-м км МКАД произошла авария с четырьмя машинами, в которой погиб один человек. В 5:20 водитель «Газели» остановился на второй полосе от края проезжей части из-за неисправности. К нему подъехал водитель Mazda, чтобы оказать помощь. Однако водитель такси Kia не заметил машины и врезался в «Газель». Его автомобиль загорелся, но автомобилист и пассажир успели выйти из салона.

Следом за Kia ехал еще один грузовой автомобиль. Водитель пытался избежать наезда и выехал на соседнюю полосу, где в него врезался Ford. Водитель «Газели» погиб, водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Водители легковых автомобилей не пострадали.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Фото: Ahn Young-joon / AP «Вдох, выдох, надо почту проверить»: как успокоить ум во время медитации
Инструкции
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Теги
МКАД ДТП Porsche
Материалы по теме
Девять автомобилей столкнулись на МКАД из-за оторвавшегося колеса
Общество
Один человек погиб в аварии с четырьмя машинами на МКАД
Общество
На МКАД перевернулся грузовик
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter