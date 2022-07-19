На МКАД мужчина упал с моста на проезжавший Porsche

Фото: mosgibdd77 / Telegram

На 65-м км внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) 43-летний мужчина упал с моста на проезжавший автомобиль Porsche, его госпитализировали, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram.

В сообщении отмечается, что мужчина «серьезно пострадал». Инцидент произошел около 17:00, уточнили в ГАИ, предупредив, что движение на том участке затруднено.

65-й км МКАД находится в районе Строгино.

Ранее на 22-м км МКАД произошла авария с четырьмя машинами, в которой погиб один человек. В 5:20 водитель «Газели» остановился на второй полосе от края проезжей части из-за неисправности. К нему подъехал водитель Mazda, чтобы оказать помощь. Однако водитель такси Kia не заметил машины и врезался в «Газель». Его автомобиль загорелся, но автомобилист и пассажир успели выйти из салона.

Следом за Kia ехал еще один грузовой автомобиль. Водитель пытался избежать наезда и выехал на соседнюю полосу, где в него врезался Ford. Водитель «Газели» погиб, водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Водители легковых автомобилей не пострадали.