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На МКАДе перекрыли три полосы из-за загоревшегося бензовоза

В остановившийся на обочине МКАД грузовик въехал бензовоз. Топливо пролилось на проезжую часть и загорелось, из-за огня перекрыли три полосы автомобильной дороги

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На МКАД загорелся грузовой автомобиль, из-за этого на магистрали перекрыли три полосы движения, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram. По данным дептранса, авария произошла на 22 км внутренней стороны МКАД, после пересечения с Бесединским шоссе.

На 21-м км внутренней стороны МКАД столкнулись грузовик и бензовоз, уточнили РБК в пресс-службе управления МВД России по Москве. «В результате происходит разлив топлива на обочину проезжей части с последующим возгоранием», — сообщили РБК в полиции.

Медики осматривают водителя бензовоза, решают, нужна ли ему госпитализация. «На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Данные о других пострадавших нет», — добавили в пресс-службе МВД.

Департамент транспорта также опубликовал видео, на котором видно, как в остановившийся на обочине грузовик въехал бензовоз.

К 14.00 пожар на МКАД удалось локализовать. «На данный момент пожар локализован, идет проливка проезжей части», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в 13.57.

В декабре 2021 года, когда на 36-го километре Киевского шоссе загорелся грузовик, который перевозил сжиженный газ, столичные власти перекрывали движение по обеим сторонам шоссе и изменяли маршруты движения общественного транспорта. Пожар потушили, в результате происшествия никто не пострадал.

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