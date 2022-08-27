В Екатеринбурге поступили сообщения о минировании отелей и автовокзала

Люди около здания автовокзала (Фото: Инцидент Екатеринбург / Telegram)

Отель «Московская горка» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, подобные сигналы также поступили в другие гостиницы города и автовокзал, началась эвакуация, передает корреспондент РБК.

Коммерческий директор группы компаний Usta hotels, которая управляет «Московской горкой», Виктор Салин рассказал РБК, что сообщение о минировании поступило в районе 11:00 по местному времени (9:00 мск). В других «более-менее крупных» гостиницах города также началась эвакуация из-за подобных звонков.

«Очень короткое сообщение [поступило]: «отель заминирован», и все, больше ничего», — рассказал Салин. Он отметил, что такого рода ситуации стабильно происходят примерно раз в год, но ни разу «на практике» Салина сообщения не подтверждались.

По данным Ura.ru, среди «заминированных» объектов есть также бизнес-центр Panorama, торговый центр «Космос», Южный автовокзал.

«Комментировать криминальные поступки одноклеточных существ, а по-другому их действия назвать сложно, — значит популяризировать незаконную деятельность приверженцев бандеровского движения, запрещенного, как известно, в нашей стране. Отмечу главное. Цель таких выходок одна — дестабилизировать обстановку в регионе, запугать уральцев и создать нервозную суматоху в обществе», — сказал РБК представитель местного главка МВД Валерий Горелых.

РБК направил запрос в гостиницу «Московская горка», пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области, Северный и Южный автовокзалы Екатеринбурга.

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24 августа волна «минирования» прошла в Москве. Как указывали экстренные службы, все торговые центры и дежурные службы города получили анонимные сообщения о взрывных устройствах, поступившие с Украины. После этого началась выборочная проверка объектов.