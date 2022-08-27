Москва обвинила Киев в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО
Итоговый документ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не был согласован из-за позиции Украины и ее «кураторов», заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, который входил в делегацию страны на мероприятии.
«Украина и кураторы киевского режима несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора», — сказал Белоусов (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что некоторые делегации смогли продвинуть в проект документа свои предложения и не позволили внести положения, важные для других государств. Такую ситуацию Белоусов назвал «игрой в одни ворота» и «дискриминационной».
Заявления Киева, которые, указал вице-премьер, звучали на фоне обстрелов Запорожской АЭС, были «чистой воды провокацией». По мнению Белоусова, делегаты от Украины использовали «конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору».
Конференция ДНЯО проходила в Нью-Йорке с 1 августа. Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в 1970-м, ранее итоговые документы конференции подтверждали его продление на пятилетний срок. Однако в 1995 году договор стал бессрочным, поэтому итоговый документ потерял юридическую силу.
Согласно договору, который подписало 191 государства, страны, не обладающие ядерным оружием, взяли на себя обязательства не производить и не приобретать его, а уже имеющие его, - не помогать и не побуждать другие государства к его производству или приобретению.
Председатель конференции этого года Густаво Злаувинен сообщил, что участники конференции согласовали только процедурную часть документа, которая устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году. По содержательной части они не пришли к консенсусу. Это не первый такой случай: на конференции в 2015 году итоговый документ тоже не согласовали.
Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, который принимал участие в конференции, обвинил в отсутствии договоренности по финальному документу Россию. По его словам, в последние минуты Москва предложила изменения, которые не позволили согласовать документ. При этом, указал Шейнман, участники пошли на встречу России, исключив ее упоминание в связи с ситуацией на ЗАЭС.