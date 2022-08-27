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США увидели вину России в отсутствии договоренности по ядерному оружию

Страны не пришли к консенсусу по итоговому документу конференции Договора о нераспространении ядерного оружия из-за России, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман. Трансляция шла на YouTube.

Представитель США назвал финальный вариант документа несовершенным и выразил сожаление с тем, что страны не смогли его принять. Вину за отсутствие консенсуса он возложил на Россию.

«Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными. <...> Действия России привели к нынешней ситуации», — отметил он.

В то же время Шейнман рассказал, что делегации других стран пошли на встречу России, когда исключили ее упоминание и осуждение действий из пунктов, где шла речь о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС.

«Мы готовы делать акцент на том, что нас объединяет, а не разъединяет. Заверяю, что США продолжат работу со всеми государствами-участниками договора на протяжении следующего обзорного цикла», — сказал спецпредставитель американского президента и уточнил, что Вашингтон готов выполнять свои обязательства по ст. 6 договора, которая посвящена ядерному разоружению.

Участники конференции по ядерному оружию не согласовали итоговый документ
Политика
Фото:Osamu Honda / AP

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года для 191 государства-участника. Согласно нему, государства без ядерного оружия обязались не производить и не приобретать его. Страны, у которых оно есть, обещали не помогать и не побуждать другие государства к его производству или приобретению.

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С 1 августа в Нью-Йорке проходила 10-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских военных с начала боевых действий на Украине. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах территории АЭС.

На заседании конференции 27 августа страны-участницы не смогли согласовать итоговый документ, так как разошлись во мнении по содержательной части. При этом они одобрили процедурную часть, то есть установили сроки проведения следующей конференции в 2026 году.

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у российской стороны возникли возражения насчет пунктов, «которые носят откровенно политический характер». «Мы сделали нашу последнюю попытку, предложили модифицировать эти пункты», — сказал он и добавил, что просьба России осталась без ответа.

Между тем заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов обвинил политиков из стран с противоположной точкой зрения в нежелании учитывать мнение оппонентов. Кроме того, он счел политизированными и лживыми заявления некоторых делегаций по ситуации на Украине.


 

Теги
ядерное оружие ДНЯО США Россия документ
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