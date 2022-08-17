Минобороны заявило о нарушении Израилем линии разграничения в Сирии
Израильский танк нарушил линию разграничения на Голанских высотах в Сирии, следует из заявления замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Олега Егорова, поступившего в РБК.
«По информации сирийской стороны, в 13:00 15 августа танк Армии обороны Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении населенного пункта Эс-Сабах, далее в направлении населенного пункта Айн-Айсах, где произвел остановку на десять минут, демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской Арабской Армии за линией разграничения «Браво». После чего убыл в обратном направлении», — говорится в сообщении.
В российском Минобороны заявили, что тем самым вооруженные силы Израиля «целенаправленно нарушили линию разграничения «Альфа», пересекать которую не имели права в соответствии со взятыми на себя обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН.
14 августа сирийское агентство SANA сообщало о гибели трех сирийских военных, еще трое пострадали, из-за ударов ракет Израиля в сторону сирийских провинций Дамаск и Тартус. Причем в сторону пунктов на территории провинции Дамаска ракеты были выпущены со стороны юго-востока Бейрута (Ливан, провинция граничит с этой страной), а по территории Тартуса — со стороны Средиземного моря. Сирийская система ПВО сбила некоторые из ракет. Израильские военные отказались от комментариев по поводу данного удара в Сирии.
В порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения российского флота. По данным телеканала Al Arabiya, удар пришелся по объектам, которые находились примерно в 8 км от российской базы. Источник Al Arabiya заявил, что целью были сирийские и иранские офицеры, которые руководили передачей партии ракет ливанской шиитской организации «Хезболла», которую поддерживает Иран.
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