В Сирии сообщили о гибели троих военных после атаки Израиля на Тартус

В результате ракетного обстрела со стороны Израиля сирийских провинций Дамаск и Тартус погибли трое военных Сирии, еще трое пострадали, сообщает местное агентство SANA.

По данным его источника из числа военных, ракеты в стороны пунктов на территории провинции Дамаск были выпущены со стороны юго-востока Бейрута (Ливан, провинция граничит с этой страной), а по территории Тартуса — со стороны Средиземного моря. Атака началась около 20:50 (совпадает с мск). Сирийская система ПВО сбила некоторые из ракет.

Израильская газета Haarets отмечает, что военные страны отказались от комментариев по поводу данного удара в Сирии.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило 14 августа, что к порту Тартус подошло судно Razoni с зерном — это был первый сухогруз, вышедший из Украины после заключения зерновой сделки между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН для вывоза украинской сельхозпродукции по безопасному морскому коридору.

12 августа SANA сообщала о еще одной атаке со стороны Израиля. По данным агентства, в результате обстрела в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе страны, которая отчасти граничит с Израилем, пострадали два мирных жителя. Тогда израильская армия также отказалась от комментариев, указала Haarets.