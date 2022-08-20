Минобороны Польши: ответ на размещение в Калининграде «Кинжалов» будет согласован с НАТО

Польша пообещала согласованный с НАТО ответ на «Кинжалы» в Калининграде

Войцех Скуркевич (Фото: Wojciech Olkuśnik / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Польша адекватно ответит на размещение Россией в Калининградской области гиперзвуковых ракет «Кинжал» в координации с союзниками по Североатлантическому альянсу, заявил замминистра обороны страны Войцех Скуркевич, передает Польское агентство печати.

«Наши действия в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО являются и будут являться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым Российской Федерацией», — сказал он.

Замминистра отметил, что Польша благодаря членству в НАТО защищена от любых угроз. Он напомнил о статье 5 Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса, и назвал это положение «реализуемым».

По словам Скуркевича, сотрудничество в рамках НАТО — это «основа для обеспечения безопасности Польши», и все существующие гарантии и обязательства «были и остаются в силе», это подтверждают и партнеры Варшавы по альянсу.

Минобороны сообщило об отправке в российский анклав «Кинжалов» два дня назад, 18 августа. Этими ракетами вооружены три истребителя-перехватчика МиГ-31, которые теперь базируются на аэродроме Чкаловск (находится в 9 км северо-западнее Калининграда). В ведомстве подчеркнули, что самолеты будут нести круглосуточное боевое дежурство в рамках стратегического сдерживания.

В Литве, которая, как и Польша, граничит с Калининградской областью, к размещению в регионе российских ракет отнеслись спокойнее. Министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил, что из-за этого «не нужно слишком беспокоиться», так как ракеты «не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился».