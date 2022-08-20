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Рената Литвинова сообщила об отмене показа своего фильма

Сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», об этом сама актриса и режиссер сообщила в своем Telegram-канале.

Она опубликовала сообщение от представителя сети, где говорится об отмене спецпоказа 22 августа и проката фильма с 25 августа. В сообщении отмечается, что «Каро» не может прокомментировать эту ситуацию.

«Прокат, спецпоказ «Северного ветра» — всё отменено. «Внезапно».Причины? ...», — написала Литвинова.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Фильм «Северный ветер» вышел в прокат в феврале 2021 года. Он создан на основе одноименной пьесы Литвиновой, которую с 2017 года ставили в Московском художественном театре имени А.П. Чехова. В центре сюжета — история женщин из матриархального клана. Музыку к фильму написала певица Земфира (полное имя Земфира Рамазанова), которая ранее выступила против проведения российской военной операции на Украине.

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