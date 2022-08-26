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Политика ,  
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ВГА Энергодара обвинила Украину в очередном обстреле Запорожской АЭС

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщили «РИА Новости» в военно-гражданской администрации Энергодара.

Собеседник агентства уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен. «В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме», — добавили в пресс-службе ВГА.

Минобороны сообщило о двух обстрелах Запорожской АЭС за сутки
Политика

В пятницу, 26 августа, Минобороны России сообщало, что за прошедшие сутки Запорожскую АЭС дважды обстреляли украинские войска из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

По данным военного ведомства, артиллерийская позиция ВСУ, откуда обстреливали станцию, была расположена к западу от Марганца Днепропетровской области.

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности, сообщили власти города Энергодара. Они связали это с ночным обстрелом ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске рядом со станцией и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели», пояснили они.

В украинском «Энергоатоме» заявили, что на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией, произошел пожар. Это привело к отключению последней неповрежденной линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от украинской сети, позднее один из двух блоков ввели в работу.

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