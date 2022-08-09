Минцифры опровергло информацию о сборе биометрии россиян без их согласия

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 16:20
Взрывы на авиационной базе в Крыму. Спецэфир телеканала РБК Общество, 17:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:01
Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости домов и коттеджей Недвижимость, 16:59
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 16:58
Момент взрыва на авиационной базе в Крыму. Видео Общество, 16:50
Серена Уильямс объявила сроки завершения карьеры в теннисе Спорт, 16:49
В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии Политика, 16:48
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны назвало причину взрывов в Крыму Политика, 16:47
Оззи Осборн и Тони Айомми впервые за пять лет выступили на одной сцене Life, 16:42
Советник Аксенова опроверг введение чрезвычайного положения в Крыму Политика, 16:39
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 16:35
К месту взрывов в Крыму отправили санавиацию и бригады скорой помощи Общество, 16:29
МИД назвал слова Каллас о посещении Эстонии чушью на грани национализма Политика, 16:24
Общество ,  

Минцифры опровергло информацию о сборе биометрии россиян без их согласия

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о проекте приказа Минцифры по сбору биометрических данных россиян в единую систему без их согласия. Министерство указало, что приказ лишь регулирует процессы импорта ранее собранных данных
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Собирать биометрию в России будут только добровольно и с согласия гражданина через банк и мобильное приложение, а в будущем — через МФЦ, сообщила пресс-служба Минцифры.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Минцифры сообщил, что министерство предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему», — пояснили в министерстве.

Минцифры уточнило, что собирать биометрию возможно только через банк и мобильное приложение, а в будущем такая возможность появится и в МФЦ. В то же время собирать биометрию с камер наблюдения и из иных источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия, невозможно, подчеркнули в министерстве.

Там также подчеркнули, что обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом, а гражданин будет проинформирован об этом в личном кабинете на «Госуслугах». Кроме этого, гражданин по своему желанию может направить требование о прекращении хранения данных в ЕБС и удалении соответствующих данных, добавили в Минцифры.

Минцифры предложило собирать биометрию россиян без их согласия
Политика
Фото:Steffi Loos / Getty Images

Как сообщал «Коммерсантъ», ведомство еще 2 августа направило в Аналитический центр при правительстве России поправки к проекту приказа, определяющего порядок сбора и хранения биометрии в ЕБС. Авторы поправок пояснили, что разрешение граждан на сбор и актуализацию биометрических данных в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону «Об информации», писала газета.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор
Статьи
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС «Что за белая коробка?»: как быть с упаковкой при дефиците в полиграфии
Статьи
Pro
Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи

Кроме того, по данным «Коммерсанта», было предложено упростить передачу данных из любых информационных систем в ЕБС. Раньше для этого биометрические данные должны были содержать слепок лица и голос. Теперь, если биометрия содержит только изображение лица или голос, данные все равно будут размещаться в государственной системе.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных в минувшем декабре. Россияне могут самостоятельно размещать там свою биометрию «при наличии учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и при условии, что личность указанного лица ранее подтверждена при личной явке». ЕБС администрирует «Ростелеком».

ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России. С ее помощью пользователь может получать банковские услуги, электронную подпись в удостоверяющих центрах, приобретать электронные сим-карты (eSIM). Для этого необходимо сдать образцы биометрии (слепки лица и запись голоса) в определенных отделениях банков и зарегистрироваться на портале госуслуг.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Минцифры биометрия сбор данных Россия биометрические данные
Материалы по теме
Минцифры предложило собирать биометрию россиян без их согласия
Политика
«Коммерсантъ» узнал об идее ввести на режимных объектах вход по биометрии
Технологии и медиа
ЦБ поддержал идею разрешить обработку биометрических данных подростков
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter