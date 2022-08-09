Минцифры опровергло информацию о сборе биометрии россиян без их согласия

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о проекте приказа Минцифры по сбору биометрических данных россиян в единую систему без их согласия. Министерство указало, что приказ лишь регулирует процессы импорта ранее собранных данных

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Собирать биометрию в России будут только добровольно и с согласия гражданина через банк и мобильное приложение, а в будущем — через МФЦ, сообщила пресс-служба Минцифры.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Минцифры сообщил, что министерство предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему», — пояснили в министерстве.

Минцифры уточнило, что собирать биометрию возможно только через банк и мобильное приложение, а в будущем такая возможность появится и в МФЦ. В то же время собирать биометрию с камер наблюдения и из иных источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия, невозможно, подчеркнули в министерстве.

Там также подчеркнули, что обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом, а гражданин будет проинформирован об этом в личном кабинете на «Госуслугах». Кроме этого, гражданин по своему желанию может направить требование о прекращении хранения данных в ЕБС и удалении соответствующих данных, добавили в Минцифры.

Как сообщал «Коммерсантъ», ведомство еще 2 августа направило в Аналитический центр при правительстве России поправки к проекту приказа, определяющего порядок сбора и хранения биометрии в ЕБС. Авторы поправок пояснили, что разрешение граждан на сбор и актуализацию биометрических данных в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону «Об информации», писала газета.

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Кроме того, по данным «Коммерсанта», было предложено упростить передачу данных из любых информационных систем в ЕБС. Раньше для этого биометрические данные должны были содержать слепок лица и голос. Теперь, если биометрия содержит только изображение лица или голос, данные все равно будут размещаться в государственной системе.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных в минувшем декабре. Россияне могут самостоятельно размещать там свою биометрию «при наличии учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и при условии, что личность указанного лица ранее подтверждена при личной явке». ЕБС администрирует «Ростелеком».



ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России. С ее помощью пользователь может получать банковские услуги, электронную подпись в удостоверяющих центрах, приобретать электронные сим-карты (eSIM). Для этого необходимо сдать образцы биометрии (слепки лица и запись голоса) в определенных отделениях банков и зарегистрироваться на портале госуслуг.