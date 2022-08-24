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Мэр Горловки сообщил о гибели второго за день мирного жителя

Фото: Prikhodko1970 / Telegram
Фото: Prikhodko1970 / Telegram

Мужчина, раненный при обстреле Горловки со стороны Украины утром 24 августа, умер, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.

«К сожалению, мужчина 1972 г.р., получивший ранения в поселке Короленко по ул. Чкалова, 39, погиб», — написал он.

О том, что в результате обстрела города был ранен один мирный житель, Приходько заявил утром, около 7:30 мск. Сообщение о его смерти появилось спустя час. Чуть позже после ранения первого горожанина мэр написал о еще одном пострадавшем.

В ночь на 24 августа при обстреле шахты имени Н.А. Изотова был ранен еще один житель Горловки, позднее он умер. Таким образом, с начала дня от ударов пострадали три горожанина, двое из них погибли.

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Завод химической промышленности &laquo;Стирол&raquo;

Территория Горловки неоднократно подвергалась обстрелам. С начала дня представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщало как минимум о десяти обстрелах территории республики со стороны Украины, в том числе Горловки. Всего 24 августа украинские силы обстреливали город четыре раза, пишет представительство в Telegram. Обстрелы производили около 7:30, 7:50 и 8:20 по московскому времени — за несколько минут до того, как Приходько писал о пострадавших.

Обстрел вели с направлений поселков Дружба, Озаряновка и Дылеевка, всего украинские войска выпустили по Горловке 22 снаряда калибром 155 мм, утверждают в представительстве при СЦКК.

Горловка с 2014 года находится под контролем сил ДНР. За несколько дней до признания Москвой независимости обеих республик Донбасса и начала российской военной операции на Украине власти города организовали массовую эвакуацию мирного населения в Россию, объяснив это угрозой наступления украинских военных на Донбасс.

Теги
Горловка обстрелы Украина
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