СК возбудит уголовное дело о сносе памятника воинам-освободителям в Бжеге

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Следственный комитет возбудит уголовное дело из-за сноса памятника советским воинам-освободителям в польском городе Бжег. Это поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба в Telegram.

«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», — заявили в СК.

Памятник героям борьбы с фашизмом установили на пересечении Олавской и Вроцлавской улиц в Бжеге в 1972 году. Авторами выступили скульпторы Тадеуш Венцель, Богдан Ежи Ведемский и Винцентий Машковский. На постаменте выгравирована надпись о боях в Яновских и Лейпцигских лесах.

Дискуссия о сносе памятника написать еще в начале 2010-х годов, писал NTO. Жители и власти предлагали модернизировать скульптуру — добавить памятную доску и другие элементы, но авторы не соглашались на изменения.

В 2015 году учитель истории Януш Якубув вместе с коллегами призвали местные власти снести памятник. «Он полностью выполнил свою роль и теперь функционирует только как призрак прошлого, уродующий историческую часть нашего города», — аргументировал Якубув. Мэр Бжега Ежи Врембяк в ответ призвал вместо сноса потратить силы на другие инициативы.

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25 августа памятник снесли. Как отмечал TVP, петицию за снос монумента подписали местные жители. 400–500 тыс. злотых ($83–104 тыс.) на демонтаж выделил Институт национальной памяти Польши.