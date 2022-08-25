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Власти Ухты ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: mogouhta / VK
Фото: mogouhta / VK

Власти города Ухта в республике Коми ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщает городская администрация во «ВКонтакте».

«На территории городского округа Ухта введен режим чрезвычайной ситуации для принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. Ситуация находится на особом контроле главы Ухты», — сказано в сообщении.

По данным местного МЧС, под Ухтой горят леса, точная площадь пожара не уточняется. Очаг выявили днем 25 августа на торфяном болоте. Тушение осложняет засушливая погода, однако, по данным Гидрометцентра, уже 25 августа в Коми ожидаются ливни с грозой, градом и ветром порывами до 16–21 м/с.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

С огнем борются лесники, пожарные и волонтеры. Возгорание тушат вертолет Ми-8 с водосливным устройством, лесопожарный трактор и тяжелая техника, в том числе от ООО «Газпром трансгаз Ухта» и АО «Транснефть-Север». В течение дня к месту пожара должны перебросить парашютистов Авиалесоохраны из других районов республики. Еще 50 пожарных приедут из Красноярского края.

Угрозы для объектов инфраструктуры и соседних населенных пунктов нет, утверждают в администрации.

Всего на территории Коми по состоянию на 25 августа действует 46 очагов лесных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. Общая пройденная огнем площадь достигла 12 462 га.

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Режим ЧС действует и на уровне всей республики. По данным местного МЧС, в регионе до 28 августа сохранится высокая пожарная опасность.

Лесные пожары отмечены и в других регионах, в том числе в Марий-Эл, Рязанской и Нижегородской областях. Всего на территории страны активны 126 лесных пожаров в 17 субъектах на площади 109 950 га, подсчитал Рослесхоз.

Особое внимание привлекли пожары в Рязанской области, когда смог от них распространился на соседние регионы, в том числе столичный. Возгорания тушат с середины августа. Общая площадь, пройденная огнем по области, превысила 9 тыс. га. По информации МЧС, к вечеру 24 августа тушением занимались более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Глава ведомства Александр Куренков сообщил, что в отдельных случаях леса преднамеренно поджигали.

Теги
лесные пожары режим ЧС Республика Коми Ухта
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