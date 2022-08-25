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Пилота упавшего на Ставрополье вертолета нашли живым

Фото:glava_predgorya / Telegram Фото:glava_predgorya / Telegram Фото:glava_predgorya / Telegram

Один из пилотов вертолета Ми-2, упавшего накануне в Ставропольском крае, обнаружен живым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Предгорного муниципального округа региона.

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», — сказали в пресс-службе.

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что находившиеся на борту воздушного судна два человека сбежали с места происшествия. По предварительным данным, полет был несанкционированным, добавил он.

На Ставрополье разбился вертолет Ми-2
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Вертолет Ми-2

О том, что вертолет Ми-2 потерпел крушение, пресс-служба правительства Ставропольского края сообщила накануне, 24 августа. В администрации Предгорного муниципального округа заявили, что причиной жесткой посадки стали плохие погодные условия.

Глава округа Николай Бондаренко тогда рассказал, что Ми-2 занимался сельскохозяйственными работами. «Скорее всего, его перегоняли с точки на точку, потому что здесь данные мероприятия никто не заказывал», — пояснял он. Прокуратура начала проверку.

Теги
Ставропольский край Вертолет Ми-2
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На Ставрополье разбился вертолет Ми-2
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Прокуратура начала проверку после крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье
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