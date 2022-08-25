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Прокуратура начала проверку после крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье

Южная транспортная прокуратура организовала проверку после крушения вертолета Ми-2 в Предгорном районе Ставропольского края, передает пресс-служба ведомства.

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

На Ставрополье разбился вертолет Ми-2
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Вертолет Ми-2

О том, что вертолет Ми-2 потерпел крушение, сообщила пресс-служба правительства Ставропольского края вечером 24 августа. После крушения вертолета начался пожар на площади 2 га, позже его потушили. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, однако точное число человек на борту пока неизвестно.

Как сообщили «Интерфаксу» в администрации Предгорного округа, причиной жесткой посадки Ми-2 стали плохие погодные условия.

Вертолет Ми-2 занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района, сообщил ТАСС глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко.

«Следствие занимается поиском пилотов, возможных пассажиров и владельцев данного воздушного судна. Пока никаких данных нет», — написал в своем Telegram-канале Бондаренко.

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Теги
Ставрополье Вертолет Ми-2 крушение вертолета прокуратура проверка
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