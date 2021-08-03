Россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию

Самая большая доля опрошенных намерены работать, пока позволяет здоровье. Меньше всех надеются на государственное пенсионное обеспечение молодежь и жители Московского региона

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян, выяснили эксперты сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», опросив 2261 работающего жителя России. С результатами опроса ознакомился РБК.

Когда россияне собираются уходить на отдых:

30% — когда достигнут пенсионного возраста;

19% — не собираются ждать и уйдут раньше;

6% — планируют работать до 70–75 лет;

42% — будут работать, пока здоровье позволит.

Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Работать, пока позволяет здоровье, в основном собираются молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45–50%. По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50% соответственно.