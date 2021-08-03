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Россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию

Самая большая доля опрошенных намерены работать, пока позволяет здоровье. Меньше всех надеются на государственное пенсионное обеспечение молодежь и жители Московского региона
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян, выяснили эксперты сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», опросив 2261 работающего жителя России. С результатами опроса ознакомился РБК.

Когда россияне собираются уходить на отдых:

  • 30% — когда достигнут пенсионного возраста;
  • 19% — не собираются ждать и уйдут раньше;
  • 6% — планируют работать до 70–75 лет;
  • 42% — будут работать, пока здоровье позволит.

Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Работать, пока позволяет здоровье, в основном собираются молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45–50%. По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50% соответственно.

Россияне назвали города, в которых хотели бы жить на пенсии
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Более половины россиян, 56%, не делают сбережений для жизни на пенсии. У остальных наблюдается разнообразие способов накопить деньги.

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Как опрошенные копят на пенсию:

  • 17% — имеют накопительный счет или депозит;
  • 14% — инвестируют в ценные бумаги;
  • 13% — вкладывают в недвижимость;
  • 10% — пользуются негосударственным пенсионным фондом;
  • 9% — копят валюту;
  • 1% — используют полисы страхования жизни.

Чаще всего о финансовом обеспечении пенсии заботятся менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы. Меньше всего этим занимаются люди рабочих профессий — только 32% из них откладывают на пенсию.

Как россияне представляют свою жизнь на пенсии:

  • 26% — сильное сокращение доходов и урезание расходов;
  • 20% — жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать;
  • 17% — жить на средства от сдачи недвижимости;
  • 3% — собираются жить на содержании у детей.

В России за полгода снизились пенсии в реальном выражении
Экономика
Фото:Георгий Абашвили / РБК

Как ранее писал РБК, средний размер назначенных пенсий в июне вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года, но в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились. В июне 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 822 руб., а в этом же месяце год назад — 14 978 руб.

В январе реальный размер назначенных пенсий показал рост на 0,4% к январю 2020 года. Однако затем он начал снижаться: в феврале — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 0,8%.

По информации Росстата, рост потребительских цен в России в июне достиг 6,5% год к году.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Пенсия Опрос денежные накопления
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Экономика
Россияне назвали города, в которых хотели бы жить на пенсии
Общество
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