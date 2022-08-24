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Общество ,  
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В Подмосковье произошла массовая драка

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Массовая драка произошла в Московской области — в поселке Измайлово. Об этом сообщили РБК в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

«22 августа в дежурную часть УМВД России по Ленинскому г.о. поступило сообщение о том, что на одной из площадей происходит драка. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из кафе, расположенных в поселке Измайлово, между группой граждан начался словесный конфликт, в ходе которого они вышли на улицу, где произошла драка», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в отдел полиции доставили ранее судимого уроженца одной из республик Средней Азии 2003 года рождения. В отношении него составили административный протокол по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»).

Как пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», в драке участвовали 11 человек, все они граждане Таджикистана.

В результате инцидента двоих мужчин доставили в медучреждение, уточнили в ГУ МВД России по Московской области.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание остальных участников», — добавили в подмосковном главке полиции.

Ранее, в конце июня, в подмосковном Красногорске произошла драка между группой граждан. Местные жители жаловались на потасовку на улице Насосная. На видео, выложенном в соцсетях, можно увидеть, как неизвестные бегают друг за другом с арматурой в руках на территории одного из жилых комплексов Красногорска.

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